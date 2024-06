Un 'Listening' sobre un cuiner escocès i un text sobre la criança marquen les PAU d'Anglès

Una de les opcions de redacció ha estat un correu de queixa a un servei d'atenció al client



BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

L'examen d'Anglès de la Selectivitat de Catalunya d'aquest dimarts ha comptat amb un 'Listening' --la prova de comprensió auditiva-- d'un programa de radi sobre el cuiner escocès Estel Michelín Michael Smith, i un article sobre el tipus de criança de la infància en societats ancestrals.

Es tracta del segon examen del primer dia de les PAU, que ha començat a les 12 i ha acabat a les 13.30, i, encara que la majoria d'estudiants s'han examinat d'anglès (un 98,63% i 33.657 estudiants), també s'ha avaluat francès (el 0,97% i 334 alumnes), alemany (el 0,26% i 90 estudiants) i italià (el 0,12% i 41 persones).

La prova d'Anglès ha començat amb el 'Listening', que preguntava aspectes de l'entrevista sobre el xef, com en quins restaurants no va treballar o quant temps va trigar a obrir el seu propi restaurant després d'arribar a la illa de Skye, a Escòcia, i els estudiants havien de seleccionar la resposta correcta en un tipus test.

'READING' I 'WRITING'

A la part de lectura ('Reading'), hi havia un article de William Hunter, publicat en 'The Daily Mail' en 2023, sobre un estudi que suggereix que els ancestres de l'Edat de Pedra donaven als seus fills un "millor cuidat que el que es fa ara", a partir de troballes sobre el grup dels Mbendjele BaYaka, que habiten en la República del Congo, amb preguntes sobre comprensió lectora.

Pel que fa a l'apartat d'escriptura ('Writing'), es podia escollir entre tres variants de text: un article sobre si s'està d'acord o no amb el 'fast fashion'; un correu electrònic de queixa a un servei d'atenció al client; o una descripció d'un lloc en el qual l'alumne hagi estat o que li agradaria visitar.

ESTUDIANTS CRITIQUEN EL 'LISTENING'

Alumnes que s'han examinat al Campus Ciudatella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) preguntats per Europa Press, han coincidit que el 'Listening' no s'entenia, alguns ho han definit com a "desastrós", uns altres han dit que no se sentia bé i uns altres han considerat que va començar molt ràpid, quan va començar l'examen.

Una alumna, que afirma que vol estudiar Filologia Hispànica, ha assegurat que la part del 'Listening' era "molt difícil" i un altre alumne, que vol estudiar Enginyeria Informàtica, ha considerat que els apartats de lectura i d'escriptura han estat més senzills.

Una altra estudiant, que vol aplicar a Enginyeria Biomèdica, ha opinat que la pronunciació del 'Listening' era "massa tancada" i diu que a partir d'aquí s'ha bloquejat a la resta de l'examen; i una companya seva, que vol estudiar Veterinària, ha criticat que aquest any les preguntes errònies restessin.

ALTRES IDIOMES

L'examen de Francès ha comptat amb una prova de comprensió auditiva sobre una entrevista al cantant i actor Jacques Dutronc; un article de 'Le Point' sobre el consum d'alcohol entre els adolescents; i una prova escrita de 125 a 150 paraules entre tres possibles temes, a escollir-ne un.

Al d'Alemany, la primera prova ha estat de comprensió d'una entrevista al pilot Kerstin Felser, que pilota l'avió de passatgers més gran del món --l'Airbus A380--; un article, publicat a 'Der Spiegel' que tractava sobre el consum de pa per part dels alemanys; i els estudiants també havien d'escollir una opció de redacció.

Finalment, l'examen d'Italià ha comptat amb un àudio d'una entrevista a l'escriptora Romana Petri i preguntes de comprensió; un text sobre Marco Polo; i una redacció relacionada amb el text de l'anterior apartat, on havien d'escollir un de tres temes proposats.