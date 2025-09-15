L'IRL impulsa una trobada d'associacions internacionals de catalanística a Olot (Girona)

Se celebrarà entre dimarts i divendres
GIRONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Ramon Llull (IRL) ha impulsat la primera trobada d'associacions internacionals de catalanística, en la qual les entitats compartiran projectes i analitzaran reptes, que se celebrarà entre aquest dimarts i divendres a Olot (Girona).
Hi participaran representants de l'Anglo-Catalan Society (Regne Unit i Irlanda), l'Association Française des Catalanistes (França) l'Associazione Italiana di Studi Catalani (Itàlia), el Deutscher Katalanistenverband (Alemanya, Àustria i Suïssa) i la North American Catalan Society (Estats Units i Canadà), informa l'IRL en un comunicat d'aquest dilluns.
També hi haurà l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Aillc), l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (Ajillc) i la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera (Sercle).
ENTITATS "ARTICULADORES I DINAMITZADORES"
Durant l'estada a Olot, els participants exploraran el paper de les associacions com a entitats "articuladores i dinamitzadores" de la catalanística als seus territoris o en el seu àmbit d'especialitat.
També compartiran projectes i analitzaran els principals reptes que tenen per davant les disciplines humanístiques i de les llengües modernes, amb l'objectiu de formular "estratègies compartides" entre les associacions i amb l'Institut Ramon Llull, de cara a la construcció d'una xarxa internacional d'investigadors en catalanística.