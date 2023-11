L'IRB Barcelona desxifra com la proteïna MAF afavoreix la metàstasi del càncer de mama

L'estudi obre la possibilitat de prevenir la metàstasi i és "crucial" per a joves i premenopàusiques



BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

Un equip de l'IRB Barcelona liderat per Roger Gomis (ICREA) ha desxifrat com la proteïna MAF augmenta el risc de metàstasi en pacients amb càncer de mama, "un pas crucial" per entendre les bases moleculars de la metàstasi i avançar en el tractament.

El treball, publicat en la revista 'Nature Cell Biology', ha rebut suport de Fundació La Caixa (convocatòria de Recerca en Salut 2018), i també finançament de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, Fundación Fero, Fundación BBVA i el Ministeri de Ciència, a més de Carme Segura Capellades, que contribueix a investigar el càncer a l'IRB.

Altres investigacions ja havien relacionat la proteïna MAF amb més risc de metàstasi, però fins ara se n'ignorava la causa.

LA PROTEÏNA MAF

L'estudi constata com la MAF interactua amb el receptor d'estrògens (clau en el desenvolupament del càncer de mama) canviant la seva estructura, informa l'IRB aquest dimecres en un comunicat.

Aquesta interacció fa que es reestructuri l'ADN que permet activar gens que afavoreixen la metàstasi, i per això una pacient amb nivells alts de proteïna MAF té més risc de metàstasi.

L'estudi obre la possibilitat de prevenir la metàstasi "evitant l'activació dels gens prometastàtics, mitjançant la inhibició de la molècula KDM1A", que és la responsable d'aquesta reestructuració de l'ADN.

Per tant, detectar nivells alts de MAF pot predir el risc de metàstasi, i també identificar les pacients amb càncer de mama que es beneficien d'aquells als quals el tractament amb bifosfonats és inadequat: "Aquesta informació és particularment crucial per a pacients joves" i premenopàusiques, segons IRB.

A més a més, els tractaments destinats a l'entorn de la metàstasi òssia poden, en alguns casos, desviar la metàstasi cap a altres òrgans, la qual cosa té un impacte negatiu en la supervivència global dels pacients.

Altres estudis del mateix laboratori ja havien relacionat l'augment de la proteïna MAF amb la resistència a un tractament amb bifosfonats utilitzat per prevenir la metàstasi del càncer de mama a l'os.

ROGER GOMIS

El treball està liderat pel cap del laboratori de Control del Creixement i Metàstasi del Càncer de l'IRB Barcelona i també cap de grup en el Ciber de Càncer (CIBERONC), Roger Gomis (ICREA).

Roger Gomis ha destacat que l'estudi avança en la comprensió de com es propaga el càncer de mama i "obre noves oportunitats terapèutiques per al 20% de les pacients que no es poden beneficiar del tractament amb bifosfonats".

EL 'MAF TEST', JA DISPONIBLE

Amb aquesta mateixa recerca s'ha desenvolupat el MAF Test, un test diagnòstic per a pacients amb càncer de mama que ja està disponible a Espanya (el distribueix Palex Medical), i l'ha desenvolupat Inbiomotion, una spin-off de l'IRB i ICREA fundada el 2011.

Aquest test identifica les pacients amb més risc de desenvolupar metàstasi en el càncer de mama i facilita a l'oncòleg decidir sobre el millor tractament per a cada cas.

UN FÀRMAC EN FASE D'ASSAIG

I al marge del descobriment anunciat ara, KDM1A ja té un inhibidor identificat, que està en fase d'assajos clínics.

Si es confirma l'eficàcia d'aquest possible fàrmac, podria oferir beneficis significatius per a les pacients amb nivells elevats de MAF, ajudant a prevenir el desenvolupament de metàstasi.

EQUIP DEL TREBALL

Les primeres autores del treball de l'IRB són les doctores Alicia Llorente (que el va començar en el seu doctorat) i Teresa Blasco (que signa com a responsables Gomis i Irene Espuny), i les tres investiguen al laboratori de Gomis.

La recerca s'ha fet en col·laboració amb els laboratoris de Luciano Di Croce (Centre de Regulació Genòmica), Alexandra Avgustinova (IRB Barcelona i Sant Joan de Déu) i la també doctora Ingunn Holen (University of Sheffield).

També hi han participat els grups dels doctors Antoni Riera i Freddy Monteiro (IRB Barcelona) i Mariona Graupera (Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras).