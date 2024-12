L'IRB Barcelona descobreix un mecanisme molecular que causa l'autisme idiopàtic

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica Barcelona (IRB) ha descobert un mecanisme molecular relacionat amb "certes alteracions en la proteïna neuronal CPEB4" que s'associen a les causes de l'autisme idiopàtic, informa l'IRB aquest dimecres en un comunicat.

La recerca, publicada en la revista 'Nature', ha comprovat com la falta d'un segment de la proteïna CPEB4 disminueix l'expressió de gens crucials per al desenvolupament neuronal, per la qual cosa "obre noves vies per al desenvolupament de teràpies dirigides en l'autisme".

L'autisme és una condició del neurodesenvolupament que suposa dificultats per a la persona afectada en l'adquisició d'habilitats de comunicació i interacció social, i prop del 20% dels casos estan vinculats a una mutació genètica específica, mentre que es desconeix l'origen del 80% restant (autisme idiopàtic).