L'intendent Toni Rodríguez s'incorporarà a la prefectura dels Mossos

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

L'intendent Toni Rodríguez, actual cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Rubí (Barcelona), s'incorporarà a la prefectura dels Mossos d'Esquadra, segons ha explicat en una entrevista aquest dissabte a Ràdio Rubí.

Anteriorment, Rodríguez va exercir de cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC) fins que va ser destituït a finals del 2021, quan Joan Ignasi Elena va ser nomenat conseller d'Interior de la Generalitat.

Rodríguez va precisar que aquest dilluns deixarà l'ABP de Rubí per ser destinat a la prefectura general dels Mossos d'Esquadra, en un càrrec encara per concretar, i tampoc no ha transcendit encara qui el substituirà com a comissari en cap de l'ABP.