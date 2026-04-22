L'Institut Vila-seca (URV) guanya la lliga de debat d'ESO i batxillerat de la Xarxa Vives

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Vila-seca, en representació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, ha guanyat la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2026, de la Xarxa Vives d'Universitats, competició que fomenta l'ús de la paraula, el diàleg, l'intercanvi d'idees i el català, informa en un comunicat aquest dimecres.
La Universitat d'Alacant (UA) ha acollit la fase final, en la qual el jurat ha proclamat com a guanyador l'equip de l'Institut Vila-seca, mentre que l'equip de l'IES Ramon Llull, representant la Universitat de València (UV), ha estat el subcampió.
El jurat ha distingit l'estudiant Lucía Gasp, integrant de l'equip de l'IES La Garrigosa (Universitat Politècnica de València), com la millor oradora de la competició; i al llarg de tres dies, un centenar d'estudiants han participat en aquesta experiència.