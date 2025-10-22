L'Institut de Medicina Legal investiga un possible assetjament sexual a una treballadora en pràctiques a Girona

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha obert un procés d'"informació reservada" per investigar un presumpte cas d'assetjament sexual per part d'un dels professionals a una treballadora en pràctiques major d'edat a la delegació de Girona, expliquen fonts pròximes al cas a Europa Press.
La denúncia interna es va registrar a finals de setembre i, segons apunten les mateixes fonts, l'home enviava a la jove missatges de "tipus sexual" i altres comentaris a través de Whatsapp, però també l'assetjava en persona.
Arran d'aquests fets, la suposada víctima va abandonar el lloc de feina i el treballador continua exercint, en espera que el procés intern decideixi arxivar el cas o bé adoptar mesures cautelars.
Fonts de la Conselleria de Justícia afegeixen que s'ha actuat per oferir una resposta "ràpida i immediata", i que també es va oferir a la jove iniciar el protocol en cas d'assetjament i suport psicològic.
"El departament està plenament en lluita contra qualsevol tipus d'assetjament que afecti les persones que presten serveis", indica la Conselleria de Justícia.