L'Institut de Medicina Legal de Catalunya incorpora equips per detectar noves drogues

Podran fer-se servir en casos de submissió química o en morts per accidents de trànsit



BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha adquirit nous equips analítics d'última generació per millorar la qualitat dels estudis bioquímics, biològics i toxicològics que realitza, i que ajudaran a detectar i quantificar millor les drogues noves o emergents en sang i orina.

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha detallat en un comunicat que ha adquirit quatre aparells, en règim de lloguer durant sis anys, per un valor total d'1,8 milions d'euros.

Són dos cromatògrafs de gasos acoblats a espectrometria de masses/masses, un cromatògraf de líquids acoblat a espectrometria de masses/masses i un cromatògraf de líquid acoblat a espectrometria de masses, que es basen en les tècniques de toxicologia forense per detectar alcohol, drogues d'abús o psicofàrmacs.

Els tres primers són similars a aparells dels quals ja disposa el laboratori de l'IMLCFC però "molt més moderns i preparats per detectar més substàncies i més ràpid", i l'últim és d'alta resolució, la tecnologia més avançada actualment en toxicologia forense, i es distingeix dels aparells tradicionals perquè permet detectar substàncies a molt baixa concentració.

La Conselleria ha destacat que això suposarà millorar la resolució de casos amb "substàncies complexes, com podrien ser situacions de submissió química o vulneració químiques" en agressions sexuals, en morts per accidents de trànsit i en morts per reacció a substàncies psicotròpiques.

DROGUES NOVES I EN BAIXA CONCENTRACIÓ

La cap del servei de laboratori forense de l'IMLCFC, Geli Gallego, ha assenyalat que en els últims anys hi ha hagut una "evolució en el consum de drogues d'abús": si bé abans les més consumides solien ser la cocaïna, l'alcohol, l'heroïna i les amfetamines, actualment els forenses es troben amb les anomenades drogues emergents o noves drogues.

Es tracta de drogues psicoactives que "deriven de drogues anteriors o se sintetitzen mitjançant modificacions químiques de drogues que ja existeixen", i constantment es troben amb noves.

Aquestes drogues "s'assemblen a les anteriors però són més potents, de manera que són actives en molt més baixes concentracions", per la qual cosa Gallego ha subratllat la utilitat dels nous aparells que ha adquirit l'IMLCFC per la seva capacitat de distingir substàncies presents en quantitats molt baixes en una mostra de, per exemple, sang.

A més, Gallego ha assenyalat que "el consumidor de drogues d'abús habitualment no consumeix una sola substància sinó vàries", per la qual cosa també és important poder detectar diferents substàncies alhora en concentracions molt baixes.