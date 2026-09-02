L'Institut Josep Carreras se suma a un projecte per a l'aplicació clínica de biòpsia líquida

Col·laborarà amb institucions "de referència" com l'FDA
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC) s'ha incorporat a Bloodpac, un projecte internacional que reuneix entitats del sector biomèdic per impulsar la investigació i l'aplicació clínica de la biòpsia líquida.
Es tracta de la primera institució espanyola que passa a formar part del consorci, i col·laborarà amb entitats "de referència" de l'acadèmia i la indústria, entre les quals la U.S. Food and Drug Administration (FDA), informa l'IJC en un comunicat aquest dimecres.
BIÒPSIA LÍQUIDA
La biòpsia líquida és una tècnica que permet obtenir de forma mínimament invasiva informació clínicament rellevant, com la presència d'un tumor o la resposta al tractament, amb mostres de sang o altres fluids corporals.
Bloodpac (inicials de Blood Platform for Advancing Collaboration) busca disposar de més assajos clínics, estàndards sòlids i mètodes validats.
INVESTIGACIÓ, IA I REGULACIÓ
Com a membre del consorci, l'IJC tindrà accés a les seves infraestructures i recursos, entre els quals un repositori integral de publicacions sobre biòpsia líquida que permet conèixer "l'abast i l'impacte" dels treballs que duen a terme les organitzacions membres.
El personal de l'IJC aportarà la seva experiència en àmbits com la intel·ligència artificial aplicada a dades multiòmiques, la regulació a escala mundial, el linforma difús de cèl·lules B grans i l'hematopoesi clonal.
L'objectiu és traslladar aquests coneixements als sistemes sanitaris català i espanyol perquè contribueixin a "millorar l'evolució clínica dels pacients, reduir els costos i afavorir una major sostenibilitat del sistema sanitari públic".