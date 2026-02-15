La línia RL4 de Rodalies ofereix servei per carretera entre Cervera (Lleida) i Calaf (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 15 febr. (EUROPA PRESS) -
La línia RL4 de Rodalies ofereix servei per carretera aquest diumenge en el tram entre Cervera (Lleida) i Calaf (Barcelona), després que aquest dissabte s'anunciés que la línia quedava reoberta en tot el seu recorregut.
Segons ha informat Rodalies via 'X', el servei es presta amb tren entre Lleida-Pirineus i Cervera i entre Calaf i Manresa (Barcelona), mentre que el tram entre Cervera i Calaf es presta amb autobús amb parades en el recorregut.
A més, també informen que el recorregut entre Manresa i l'Estació del Nord de Terrassa s'ofereix amb servei de tren llançadora de la R4 i també mitjançant servei complementari per carretera.