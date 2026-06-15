BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La línia R8 recuperarà el servei de tren entre Rubí i Martorell (Barcelona) aquest dimarts, un tram que encara estava afectat des del temporal Harry del 20 de gener.
Segons informen fonts de Renfe aquest dilluns a Europa Press, amb aquest tram la R8 recuperarà la circulació ferroviària "en tot el seu recorregut".
El servei alternatiu per carretera funcionarà "com fins ara" durant tot aquest dimarts i fins al dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat; i els usuaris poden consultar la informació dels horaris al web de Rodalies de Catalunya.