Publicat 15/06/2026 19:59

La línia R8 recuperarà el servei de tren entre Rubí i Martorell (Barcelona) aquest dimarts

Archivo - Imatge d'arxiu - Un tren de Rodalies
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

La línia R8 recuperarà el servei de tren entre Rubí i Martorell (Barcelona) aquest dimarts, un tram que encara estava afectat des del temporal Harry del 20 de gener.

Segons informen fonts de Renfe aquest dilluns a Europa Press, amb aquest tram la R8 recuperarà la circulació ferroviària "en tot el seu recorregut".

El servei alternatiu per carretera funcionarà "com fins ara" durant tot aquest dimarts i fins al dijous hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat; i els usuaris poden consultar la informació dels horaris al web de Rodalies de Catalunya.

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