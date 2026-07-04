La línia R3 de Rodalies recupera aquest dilluns el servei entre Ribes de Freser i Puigcerdà (Girona)

GIRONA 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El tram ferroviari comprès entre Ribes de Freser i Puigcerdà (Girona) recuperarà a partir d'aquest dilluns 6 de juliol la circulació de trens de la línia R3 una vegada concloses les actuacions en la infraestructura que executava Adif després dels danys causats pel temporal Harry del passat mes de gener, han informat el Govern i Adif en sengles comunicats aquest dissabte.
Aquest trajecte era l'últim tram de la línia R3 que romania tancat a causa dels desperfectes del temporal, per la qual cosa fins ara els usuaris havien de realitzar aquest viatge en el servei alternatiu d'autobús per carretera.
El servei es cobrirà amb 5 trens diaris per sentit entre La Garriga (Barcelona) i Puigcerdà, mentre que Renfe mantindrà un dispositiu complementari d'autobusos amb l'objectiu garantir l'oferta habitual davant de les limitacions temporals de velocitat i les finestres de manteniment que encara afecten la circulació dels trens.
La intervenció principal s'ha concentrat en la reforma del túnel de Ribes de Freser i en reparacions en la volta del túnel de Toses, sumant també la consolidació de trinxeres a l'entorn de la Molina (Girona) i la neteja de vegetació en un tram de més de 31 quilòmetres.
La resta de les actuacions pendents, com la rehabilitació de la portada històrica del túnel de Toses i diversos treballs en altres punts de la infraestructura, continuaran desenvolupant-se durant les properes setmanes sense afectar a la circulació.