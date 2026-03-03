Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -
La línia 1 del Metro de Barcelona no té servei entre les estacions de Santa Coloma i Fondo, ambdues de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), des d'aquest dimarts sobre les 8.04 hores.
El motiu de l'afectació respon a una incidència tècnica a l'estació de Fondo, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
La freqüència de pas de la línia està "alterada" i funciona entre les estacions d'Hospital de Bellvitge i Santa Coloma (Barcelona).