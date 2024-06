El lingüista i traductor Albert Jané rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Antich (Òmnium) destaca que forma part de la "generació d'herois" que va mantenir el català



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El lingüista, escriptor i traductor barceloní Albert Jané, històric de la revista 'Cavall Fort', ha rebut aquest dilluns el 56 Premi d'Honor dels Lletres Catalans que atorga Òmnium Cultural per "treballar incansablement" pel català en un acte al Palau de la Música Catalana.

A l'acte de lliurament del Premi d'Honor han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas i Quim Torra.

En el seu discurs, Jané ha recordat a lingüistes com Pompeu Fabra --s'ha declarat fabrista-- i Joan Solà, ha dit que a 'Cavall Fort' va fer "des de portar paquets a ser director", i ha reivindicat la importància de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Sobre la situació de la llengua catalana, s'ha referit a una conversa que ha tingut amb l'ex-president Jordi Pujol aquest mateix dilluns en el qual li ha dit que no es podia ser optimista, però es podia tenir confiança: "Per tant, hem de tenir confiança".

Ha lamentat que en ocasions els mitjans de comunicació catalans "donen massa protagonisme als enemics de la pàtria basant-se en una suposada pluralitat, que ells no respecten ni coneixen", i ha criticat que de vegades independentistes actuen d'una manera impròpia als seus ideals.

El jurat va guardonar per unanimitat a Jané per "treballar incansablement" per la llengua catalana, amb aportacions essencials en el camp de la literatura infantil i juvenil, la seva labor en la revista 'Cavall Fort' i la seva producció, que comprèn més de 60 llibres, més de 200 obres i 150 àlbums de còmic traduïts com 'Els barrufets' --'Els pitufos'--.

La directora que el va succeir al capdavant de 'Cavall Fort' entre 1998 i 2022, Mercè Canyella, ha subratllat en una glossa que Jané és "incansable, insubornable, sempre al servei del país i del català", i ha remarcat el seu paper decisiu en el model de llenguatge de la revista: d'una correcció absoluta i al mateix temps directe, dinàmic, de comprensió immediata i sensible a l'actualitat dels temes.

En una altra breu glossa, l'escriptor Joaquim Carbó, gran amic de Jané, ha recordat que el guardonat s'ha passat la vida traduint, encara que ha dit que ell prefereix dir 'fer nostre', perquè el lector no pensés que l'acció succeïa a un altre país, i ha reivindicat que les seves traduccions han anat més alla de 'Els barrufets'.

La concessió del premi ha comptat amb una dramatització d'episodis de la vida d'Jané, el seu compromís amb la llengua catalana i les traduccions --amb aparició dels 'barrufets' interpretats per Pau Beltran, Miriam Lloret, Josep Pedrals i Màrius Serra--, amb els intèrprets Annabel Castan, Ester Cort i Marc Tarrida, amb l'acompanyament musical de la cantant i trompetista Alba Careta i el guitarrista Sebastià Gris.

XAVIER ANTICH

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha subratllat el compromís d'Jané amb la llengua catalana i pertànyer a "la generació dels herois que en anys que va estar proscrita la van mantenir i van vivificar", ha advocat per seguir el seu exemple amb responsabilitat i caràcter constructiu, i ha demanat a les institucions mesurades per augmentar el seu ús social.

Antich, que en agrair la presència de les autoritats, ha confiat en l'ex-president Carles Puigdemont, "pugui tancar l'injust exili", de la mateixa manera que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, l'exconseller Lluís Puig i l'eurodiputat Toni Comín.

BIOGRAFIA DE JANÉ

Jané (Barcelona, 1930) va entrar en 1963 a formar part de la revista 'Cavall Fort', de la qual va anar director entre 1979 i 1997, és coautor de la gramàtica 'Signe', ha escrit manuals com 'Gramàtica essencial de la llengua catalana' i 'Diccionari català de sinònims i els dietaris 'Tal dia farà l'any' i 'Els dies i els llocs', i és traductor d'obres infantils i juvenils.

Ha centrat la seva activitat professional en l'estudi i ensenyament de la llengua i en la literatura, i al llarg de la seva trajectòria ha estat reconegut com el Premi Eduard Artells de l'IEC, la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Periodisme Escrit, el Premi Pompeu Fabra a la projecció de la llengua catalana i el Premi Martí Gasull de Plataforma per la Llengua.