L'informe dels Mossos reconeix "errors en el dispositiu" per detenir a Puigdemont

BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

L'informe que els Mossos d'Esquadra han lliurat a l'instructor del 'procés', el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, reconeix "errors en el dispositiu" per detenir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i fa autocrítica, segons ha pogut saber Europa Press.

El jutge havia demanat als Mossos i al Ministeri de l'Interior que informessin sobre el dispositiu policial desplegat pels Mossos d'Esquadra a Barcelona el 8 d'agost i que tenia com a objectiu complir amb l'ordre de detenció de Puigdemont, sobre el qual pesa una ordre de detenció del Suprem, i "sobre els elements que van determinar el seu fracàs des d'un aspecte tècnic policial".

En el seu informe, Interior va comunicar a Llarena que en els dispositius de control establerts per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la frontera amb França "no es va detectar en cap moment" a l'expresident català Carles Puigdemont i que, malgrat que van oferir als mossos el suport d'aquests cossos per donar amb Puigdemont després de la seva fugida, no es van requerir aquests suports.