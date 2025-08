L'incendi de Vilardevós (Ourense) calcina 450 hectàrees i s'aixeca un confinament

Demanen efectius de la Unitat Militar d'Emergència (UME)

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 2 (EUROPA PRESS)

La Conselleria do Medio Rural ha decretat la 'situació 2' com a mesura preventiva per proximitat als habitatges en un incendi forestal actiu a la parròquia de Terroso, al municipi de Vilardevós (Ourense), i que ja ha calcinat 450 hectàrees.

A més, el departament ha confirmat a Europa Press que s'ha aixecat el confinament del nucli de població de Dona Elvira, on, juntament amb el propi nucli de Viladervós, es va confinar els veïns a les seves cases com a mesura preventiva.

Tal com va relatar a Europa Press l'alcaldessa, Eva Pérez Gamote, com com a prevenció es va confinar els veïns del nucli de Dona Elvira per la proximitat del foc i al propi nucli de Vilardevós per precaució pel fum.

El foc es va iniciar a les 23.04 d'aquest divendres i afecta a la parròquia de Terroso, a Vilardevós.

S'ha sol·licitat la incorporació a les tasques d'extinció d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME). D'altra banda, fins al moment s'han mobilitzat 20 agents, 4 tècnics, 25 brigades, 25 motobombes, 6 pales, 9 helicòpters i 9 avions.