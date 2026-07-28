L'incendi de la Vall d'Uixó es conté però preocupa el fum: "No s'ha d'abaixar la guàrdia"

CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN
CASTELLÓ 28 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi declarat a la Vall d'Uixó (Castelló) no creix de manera significativa en nombre d'hectàrees arrasades o perímetre, però preocupa el fum i la possibilitat que una inversió tèrmica provoqui que el foc revifi. Per això, l'absència de flama "dona una falsa sensació" davant la qual no es pot "abaixar la guàrdia".
Així s'ha posat en relleu després de la reunió aquest matí del Cecopi, al post de comandament avançat (PCA) desplegat a la zona del sinistre.
El conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha dit davant els mitjans que "aquesta nit les condicions meteorològiques han estat positives, tot i que no tan bones com esperàvem, ja que no s'ha assolit el nivell d'humitat relativa del 80% com ens deien les previsions i les temperatures eren elevades, però sí que s'ha dut a terme una feina intensa de tots els serveis essencials".
Ha explicat que s'han reforçat els mitjans terrestres aquesta nit i continuaran treballant al llarg del dia. L'operatiu té a la seva disposició 34 mitjans aeris.
"Els treballs de la nit ens permeten dir provisionalment que l'incendi no ha avançat gaire. S'han fet vols de drons conjuntament entre el servei de bombers forestals de la Generalitat Valenciana i l'UME i, aproximadament, tant el perímetre com les hectàrees afectades es mantenen amb escassa variació. Jo crec que aquesta notícia és positiva", ha raonat el conseller.
No obstant això, ha instat a tenir "màxima prudència". "L'incendi continua actiu i no podem abaixar la guàrdia i així ens ho manifesta clarament la direcció operativa de l'incendi, sobre el qual s'ha de treballar constantment perquè hi ha revifalles".
Valderrama ha afegit que el nombre d'efectius supera els 400 i ha recordat que es va sol·licitar l'ajuda del Mecanisme Nacional de Resposta de Protecció Civil. En aquest sentit, ha agraït "a les comunitats autònomes que s'han posat a la nostra disposició --Catalunya, Aragó, Múrcia-- i al Govern d'Espanya la col·laboració constant, a més de les diputacions i els ajuntaments perquè puguem treballar incansablement".