L'incendi a la Vall d'Uixó arrasa 7.200 hectàrees amb un perímetre de 67 quilòmetres

CASTELLÓ 27 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi declarat dissabte a la Vall d'Uixó (Castelló) i que en aquests moments continua actiu ja ha arrasat unes 7.200 hectàrees i arriba a un perímetre aproximat de 67 quilòmetres.
Així ho ha manifestat el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, després d'una altra reunió del Cecopi al post de comandament avançat (PMA) desplegat a la zona afectada.
Pel que fa a la superfície i l'evolució de l'incendi forestal, el titular d'Emergències ha recalcat que "s'ha aconseguit durant aquesta nit contenir la propagació i actualment, si ahir parlàvem de 6.500 hectàrees, avui ha progressat unes 700 hectàrees més i estaríem, preliminarment, en 7.200 hectàrees afectades, que equival a aproximadament 67 quilòmetres de perímetre".
El conseller --qui ha subratllat que el foc "està actiu, ni està estabilitzat ni controlat"-- ha comentat que "hi ha unes condicions meteorològiques en què podem tenir ratxes de vent de fins a 30 km/h i això provoca que, en algun moment, hi pugui haver cendra que surti i que es produeixi un conat d'incendi en una altra zona".
Particularment, ha postil·lat, ara "preocupa" la zona d'Eslida i brots pel Montí, per exemple, o la urbanització de Montserrat a Betxí, on estan actuant mitjans aeris i terrestres a banda d'aquells municipis on pot ser que el foc pugui afectar".