L'incendi de Torrefeta i Florejacs (Lleida) afecta unes 72,9 hectàrees

LLEIDA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi forestal iniciat aquest dimarts a la tarda a Torrefeta i Florejacs (Lleida) afecta unes 72,9 hectàrees segons dades provisionals dels Agents Rurals, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
En una altra anotació, els Bombers de la Generalitat expliquen que hi treballen amb 36 dotacions, 6 de les quals aèries.
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat als mòbils una Es-Alert per demanar el confinament de la població als municipis de Biosca i Sanaüja i les zones prop d'aquests nuclis dels municipis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres.