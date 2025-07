L'incendi de Terrassa obliga a confinar un centenar de persones al Club Egara

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi registrat aquest dijous a Terrassa (Barcelona) ha obligat a confinar un centenar de persones que en aquell moment eren al club esportiu Egara i 20 dotacions dels Bombers de la Generalitat participen en les tasques d'extinció.

En una anotació a X recollida per Europa Press, els Bombers expliquen que han rebut l'avís a les 15.30 hores i que, per precaució, han demanat als usuaris del club i als residents de Can Pi que no surtin del recinte ni de casa.

Un total de 20 dotacions, quatre de les quals aèries, participen en l'extinció del foc en una zona on ara plou amb força.