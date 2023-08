L'incendi de Tenerife ja afecta 5.000 hectàrees malgrat que la tasca d'extinció es desenvolupa de manera positiva

Es produeixen noves evacuacions i el foc depassa Cho Marcial

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

L'incendi forestal que va començar la nit del 15 d'agost a la muntanya d'Arafo, a l'illa de Tenerife, ja ha afectat unes 5.000 hectàrees malgrat que les tasques d'extinció de les flames durant la jornada d'aquest divendres es van desenvolupar de manera positiva.

Així, el foc continua fora de control i el perímetre que abasta és d'uns 50 quilòmetres als municipis d'Arafo, Candelaria, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal, Tacoronte, La Matanza i Guímar amb afectació a massa forestal (pineda), majoritàriament a la muntanya de La Esperanza i la corona forestal.

Per municipis, Arafo té una afectació del 44% de l'incendi; Candelaria, del 35%; Santa Úrsula, del 20%; La Victoria de Acentejo, del 15%; El Rosario, del 13%; El Sauzal, del 7%; La Orotava, del 5%; La Matanza, del 4%; i Tacoronte, de l'1%, i estant pendent de veure quina és l'afectació al municipi de Güímar.

Així es va posar de manifest divendres durant la roda de premsa de les 22.00 hores per actualitzar la informació sobre l'evolució de l'incendi.

El president de les illes Canàries, Fernando Clavijo, va destacar, principalment, la magnífica feina feta durant la jornada. "Es van acumulant les hores, el cansament... i la gent ho continua donant tot", va asseverar.

EL FOC DEPASSA CHO MARCIAL

Va exposar que la nota discordant del dia era que l'incendi ha depassat el pic Cho Marcial, motiu pel qual, per precaució i per no saber com podia evolucionar el foc durant la nit, es va decidir procedir a noves evacuacions.

En concret, es va desallotjar El Pelado, Las Dehesas i Las Coloradas, al municipi de Güímar, i la zona d'Izaña; mentre que s'havien detectat algunes edificacions afectades a Las Lagunetas.

El foc ha obligat des de dimarts passat a l'evacuació de manera preventiva d'un total de 4.509 veïns i al confinament de 3.820 persones, si bé que aquest divendres es va decidir aixecar el confinament a La Esperanza. Per la seva banda, als albergs habilitats hi ha unes 113 persones.