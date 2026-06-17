L'incendi de Talavera (Lleida) continua actiu però evoluciona "favorablement"

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació agrícola que s'ha iniciat aquest dimecres a la tarda a Talavera (Lleida) continua actiu però les tasques d'extinció evolucionen "favorablement", segons han informat els Bombers de la Generalitat en una anotació en 'X'.
Els bombers continuen treballant amb 48 dotacions terrestres, 12 mitjans aeris que han fet descàrregues abans de l'ocàs i més de 200 efectius en el terreny, i han informat que dos terços del flanc dret i el flanc esquerre del foc estan estabilitzats, mentre que també han detingut la propagació al cap de l'incendi.
Aquest incendi ha obligat a confinar a la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets (Lleida), on Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils alertant a la població.