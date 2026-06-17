L'incendi de Talavera (Lleida) confina els municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i altres 2 nuclis

BOMBERS DE LA GENERALITAT
Afecta a una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny agrícola
LLEIDA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació agrícola iniciat aquest dimecres a Talavera (Lleida) a les 18.22 hores obliga a confinar a la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets (Lleida), ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils en aquesta zona davant d'aquest incendi en el qual els Bombers de la Generalitat treballen "intensament" amb 59 dotacions (46 terrestres i 13 aèries) i més de 200 efectius, han informat també via 'X'.
Els bombers concentren els esforços en el flanc esquerre del foc que presenta major potencial d'afectació i el foc continua actiu.
Agents Rurals ha detallat que aquest incendi afecta a una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals.
A més, el Servei Català de Trànsit demana precaució en la circulació en l'A-2 entre Jorba i Cervera (Lleida) en tots dos sentits per aquest incendi i recomanen una ruta alternativa per l'AP-2.