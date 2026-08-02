L'incendi de Senet (Lleida) ha afectat 71 hectàrees i té un potencial de 2.700

LLEIDA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació forestal de Senet (Lleida) declarat divendres ha afectat 71 hectàrees fins a aquest diumenge per la tarda i el seu potencial ascendeix a unes 2.700.
Els Bombers de la Generalitat treballen amb l'objectiu que l'incendi no superi els eixos de contenció establerts i no s'obri fins a la Vall de Boí, informen en un comunicat.
L'incendi afecta la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Aquest dissabte a migdia es va reactivar amb la formació d'un pirocúmul, la qual cosa va fer créixer el perímetre.
El focus principal afecta fins a aquest diumenge per la tarda 32 hectàrees, el secundari 39 i Agents Rurals treballa amb la hipòtesi que la causa hagi estat un llampec.