Actualitzat 07/07/2026 16:09

L'incendi de Savallà del Comtat (Tarragona) obliga a confinar el nucli de població de Segura

L'incendi forestal a Savallà del Comtat (Tarragona)
BOMBERS

TARRAGONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi de Savallà del Comtat (Tarragona) que ha començat aquest dimarts al migdia ha obligat Protecció Civil a demanar el confinament del petit nucli de població de Segura, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

Hi treballen 20 dotacions (17 terrestres i 3 aèries) i el foc ha començat en una zona agrícola, però ja afecta vegetació forestal.

Els Bombers prioritzen l'extinció del cap de l'incendi i el flanc esquerre perquè és on crema amb més intensitat.

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