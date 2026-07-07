L'incendi de Savallà del Comtat (Tarragona) obliga a confinar el nucli de població de Segura

TARRAGONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de Savallà del Comtat (Tarragona) que ha començat aquest dimarts al migdia ha obligat Protecció Civil a demanar el confinament del petit nucli de població de Segura, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
Hi treballen 20 dotacions (17 terrestres i 3 aèries) i el foc ha començat en una zona agrícola, però ja afecta vegetació forestal.
Els Bombers prioritzen l'extinció del cap de l'incendi i el flanc esquerre perquè és on crema amb més intensitat.