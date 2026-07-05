L'incendi a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) obliga a confinar una colònia i un carrer

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha ordenat mitjançant l'enviament d'una alerta ES-Alert el confinament de la zona de la Colònia Palau i el carrer Clavell de Sant Andreu de la Barca per l'incendi de vegetació forestal originat aquest diumenge prop de la Via de l'Esport, han informat en un missatge a 'X'.
Els Bombers de la Generalitat treballen amb 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris en aquest incendi que crema "en alta intensitat", després de rebre l'avís a les 13.35 hores d'aquest diumenge, han informat en un missatge a 'X'.
Protecció Civil demana a la població d'aquestes zones tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats, encara que han informat que el foc evoluciona "favorablement".
El foc crema de forma ascendent al Serrat d'a Canals i els efectius concentren els esforços i les descàrregues dels mitjans aeris en el flanc esquerre, que és el motor del foc.
Protecció Civil ha informat que el telèfon d'emergències 112 ha rebut 200 trucades per alertar d'aquest foc.