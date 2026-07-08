L'incendi del Pla de Manlleu (Tarragona) confina 500 persones de cinc municipis

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi del Pla de Manlleu (Tarragona) ha obligat Protecció Civil de la Generalitat a enviar aquest dimecres a la tarda un Es-Alert per demanar el confinament d'unes 500 persones de Pontons, el Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i zones properes, segons informa a X.
Els Bombers de la Generalitat treballen en un nou escenari de simultaneïtat d'incendis: el del Pla de Manlleu, amb unes 20 dotacions; el de Navarcles (Barcelona), amb 25 dotacions, i el de Gavà, amb 36 camions i mitjans aeris que descarreguen aigua per tancar el flanc dret.
Els diversos incendis han obligat a tallar algunes carreteres: la C-25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits, la T-244 a Aiguamúrcia i la TP-2442 a Montmell.