L'incendi a Paüls (Tarragona) segueix actiu i es manté el confinament fins a aquesta tarda

TARRAGONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi a Paüls (Tarragona) segueix actiu aquest dimecres al matí i es manté el confinament fins a aquesta tarda als municipis de Paüls, Alfara de Carles, Xerta, Aldover, Tivenys, Prat de Comte i Pinell de Brai, a més dels barris dels Reguers, Bítem i Jesús de Tortosa (Tarragona).

L'operatiu nocturn ha comptat amb el mateix nombre d'efectius que durant el dia --464 efectius--: "No baixarem el ritme. Seguim amb mobilització extraordinària d'efectius M2", han apuntat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Els Bombers han treballat "intensament" en el foc durant aquest dimarts a la nit i han apuntat que encara falten, segons ells, un parell de punts en els quals s'ha d'acabar de treballar.

Durant aquesta nit, el cos ha treballat fent maniobres de foc tècnic per definir exactament el perímetre.

"Si la gent es posa en risc i hem de fer salvaments pot ser molt perillós fins i tot pels Bombers. Cal evitar accidents i ensurts", ha advertit l'inspector cap d'intervenció del cos, Francesc Boya.

Aquest dimarts a la nit la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat que l'incendi té una "progressió favorable" amb els objectius establerts, com que el foc no saltés a la zona del Parc natural dels Ports, encara que encara no poden donar-lo per controlat ni estabilitzat.