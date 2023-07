L'incendi de La Palma es dona per controlat i baixa a nivell 1

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi declarat fa una setmana al municipi de Puntagorda, a l'illa de La Palma, ha estat declarat oficialment aquest dissabte com a controlat: ha passat a les 12.00 hores a Emergència Nivell 1, tal com s'estableix en el Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Incendis Forestals a la Comunitat Autònoma de Canàries (INFOCA).

Aquesta decisió es pren a proposta del director tècnic del Pla INFOCA, després de les consultes i deliberacions del comitè assessor i direcció d'extinció. A partir d'aquest moment, el cabildo de La Palma assumeix la direcció de l'emergència, la intervenció dels recursos i la comunicació a la població.

Amb l'estabilització de l'incendi aquest dimecres, les tasques d'extinció de les últimes jornades s'han centrat en els punts calents per consolidar el perímetre i evitar rebrots, amb especial precaució en l'episodi de vent registrat a les illes, condicionat per l'orografia. Davant aquesta situació favorable, divendres va començar el replegament dels mitjans desplaçats a La Palma, entre els quals la UME i els avions amfibis del Ministeri, a banda dels efectius de bombers d'altres illes.

L'incendi es va declarar les 01.05 hores del dissabte 15 de juliol en zona d'interfície urbà forestal a El Fayal, a Puntagorda, i va passar a nivell 2 de gravetat a les 07:42 hores d'aquell mateix matí. Aquest incendi es va iniciar amb un front molt ampli en zona urbana i va avançar ràpidament, ha afectat una superfície de 2.900 hectàrees, tot i que aquesta xifra pot ser inferior quan es faci un mesurament a peu de terreny, ja que han quedat zones sense cremar dins del perímetre. La prioritat d'aquest gran operatiu va ser la d'intentar que l'incendi no sobrepassés la carretera LP-1 i als pocs punts on ho va fer va ser contingut ràpidament.

La situació va requerir l'evacuació de diferents zones de Puntagorda i Tijarafe i per a aquelles persones que van necessitar allotjament, un total de 240, es van habilitar quatre albergs situats als municipi de Los Llanos de Aridane i Tazacorte, on també es va habilitar espai per als animals. A més, 49 persones més van ser reallotjades a residències de gent gran de Santa Cruz de La Palma.

UNS 60 EDIFICIS AFECTATS

Uns 60 edificis, entre els quals 22 habitatges (13 a Puntagorda i 9 a Tijarafe) segons primera valoració dels ajuntaments, estan malmesos pel foc, tot i que la situació continua sent avaluada per tots dos ajuntaments amb l'assistència tècnica de bombers. En aquest sentit, el Govern de Canàries, ja ha aprovat el decret d'ajuts per a immobles i estris, que es canalitzarà a través del cabildo, i també s'ha tramitat la petició de fons al Govern de l'Estat.

L'operatiu desplegat des que es va declarar l'incendi ha arribat comptar amb més de 500 efectius terrestres al dia que pertanyen a Medi ambient del cabildo de La Palma, ERIF del Govern de Canàries, Bombers de diverses illes canàries, cosos de policia de tots els municipis de l'illa i voluntaris de Protecció Civil, entre d'altres. Així mateix, en aquest incendi hi han participat fins a onze mitjans aeris (vuit helicòpters, dos avions amfibis i un de càrrega a terra), que fins aquest divendres havien realitzat 1.526 descàrregues, en les quals s'han emprat més de 2,6 milions de litres d'aigua.