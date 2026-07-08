Publicat 08/07/2026 18:02

L'incendi de Navarcles (Barcelona) confina unes 360 persones de tres municipis

Archivo - Enviament d'alertes als mòbils
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Navarcles (Barcelona) ha obligat a confinar unes 360 persones de la zona de Cabrianes, el polígon industrial Berenguer de Sallent i la zona oest del nucli de població d'Artés, informa Protecció Civil a X.

L'avís del foc s'ha rebut a les 15.45 i sobre el terreny hi ha 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, que prioritzen el flanc esquerre.

És el segon incendi iniciat aquest dimecres que obliga a confinar els veïns, després que el de Gavà (Barcelona) hagi forçat a enviar un Es-Alert a 6.000 veïns de les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers del municipi, a més de Sant Climent de Llobregat i una zona prop del puig de Miramar a Viladecans.

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