L'incendi La Mierla (Guadalajara) arrasa 13.000 hectàrees, amb 21 municipis evacuats i 800 afectats

Mateo Lanzuela - Europa Press
GUADALAJARA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de la Mierla (Guadalajara) ha arrasat ja unes 13.000 hectàrees, amb 800 persones afectades i 21 poblacions evacuades, tal com ha confirmat la consellera de Desenvolupament Sostenible, Mercedes Gómez.
La titular del ram ha atès des del Lloc de Comandament Avançat a Tamajón, traslladant l'últim balanç del mateix. L'esforç fonamental se centra a Gascueña i a Bustares, on "ara mateix està el foc", i a contenir el recorregut que porta l'incendi: "aquests 30 quilòmetres que resulta fonamental" consolidar.
Després de l'última actualització aquest diumenge, estan treballant 215 persones, 8 mitjans aeris i 33 mitjans terrestres i al llarg del dia s'incorporaran 440 persones i també s'incorporaran fins a 25 mitjans aeris.
A més, per a les persones desallotjades es pepararà una altra ubicació a Guadalajara ciutat, pertanyent al Govern de Castella-la Manxa, per si fos necessari, si algú volgués traslladar-se allí.
En declaracions als mitjans ha assenyalat que aquesta nit el foc ha avançat gairebé 14 quilòmetres, encara que s'ha pogut contenir i no ha entrat en cap de les poblacions evacuades.
Treballa ja el Govern regional en un dispositiu que li permeti contenir l'incendi en una zona propera a Prádena de Atienza, on, donada l'orografia i el tipus de vegetació que existeix, es pugui exercir el control total de l'incendi. "Volem anar per davant del foc".
"Estem defensant el casc urbà d'aquests dos municipis en aquest precís instant i lògicament nosaltres el que volem és seguir ralentint l'incendi, perquè ens doni temps a preparar-nos en aquest tallafocs que estem intentant realitzar, però també seguir consolidant el que deixem enrere", ha afirmat.
Així mateix, s'estan habilitant "finestres" que permetin a ramaders atendre al seu bestiar, que es va haver d'agrupar en llocs estratègics i protegits del foc.
POBLACIONS DESALLOTJADES
S'han desallotjat a quatre poblacions més aquest diumenge: Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, Aldanueva de Guadalajara i Naharros. L'evacuació es produirà amb tranquil·litat i amb temps, perquè encara el foc no va a aconseguir aquestes localitats.
D'aquesta manera, les persones poden o bé situar-se en altres habitatges o amb familiars que puguin estar disponibles o bé puguin dirigir-se a l'alberg que té establert el Govern de Castella-la Manxa en Humanes.
Aquest dissabte s'evacuaven Bustares, Villares de Jadraque i Veguillas, que se sumaven a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, el Ordiel, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete i Palancares.
La localitat de la Nava es va confinar com a mesura preventiva i Hiendelanecina també es va confinar.
SUSPENEN CAMPAMENTS I ACTIVITAT MINERA
A més, s'està procecint per part de l'Administració regional a la suspensió de diversos campaments juvenils que s'estaven duent a terme encara en zones que estan allunyades de l'incendi, però que s'estan veient afectats fonamentalment pel fum i per cendra.
Tal com ha explicat la consellera, es vol evitar que en un moment determinat s'hagués d'evacuar un nombre important de persones, perquè en aquests campaments "hi ha més persones gairebé que en els municipis que hem evacuat", ha afirmat.
Se suspèn cautelerment una activitat minera que es troba a Naharros, una mina de sílice que està en activitat.
PLA PER AlS AFECTATS
La Junta ja pensa en les persones que "viuen en aquests més de 20 municipis que estan evacuats i que ho perdran tot" i és per això que ja està preparant un pla de reestructuració i de recuperació de la zona, amb la finalitat de que puguin comptar amb aquells elements que facin que la seva vida, que el seu desenvolupament socioeconòmic "no es vegi minvat per la situació d'aquest incendi".
Per articular aquest pla, la Junta ha demanat suport de l'Administració General de l'Estat i els detalls s'aniran desgranant gradualment.
MITJANS IMPLICATS
Tal com ha informat Mercedes Gómez, s'estan incrementant el 30% de les plantilles. En la jornada del dissabte hi havia 25 mitjans aeris treballant de forma simultània, "alguna cosa extraordinari de gestionar" i sobre el terreny a més de 500 persones.
En el lloc "hi ha menys mitjans aeris treballant, perquè com a conseqüència de la inversió tèrmica nocturna i de la quantitat de fum que està generant aquest incendi, no hi ha visibilitat suficient perquè els mitjans puguin atacar amb seguretat", ha afirmat.
S'ha sol·licitat a la Unitat Militar d'Emergències que dupliqui els seus efectius, passant de 100 a 200, i també la UME posarà a la disposició del Govern regional dos helicòpters nous que s'incorporaran al dispositiu.
Es mantenen els talls de carreteres d'aquests últims dies i a més s'ha ampliat alguna carretera més.
Respecte a una denúncia del cos d'agents mediambientals que ha denunciat que la Guàrdia Civil està entorpenciendo la seva labor, la consellera ha dit que no li consta que hi hagi hagut una situació d'aquesta índole, perquè la col·laboració entre tots dos cossos "sempre és exemplar".
Recordant que totes les perquisicions apunten a l'origen en una recol·lectora, ha assenyalat que la Guàrdia Civil ha pres declaració a diferents persones "per poder esclarir els fets i elevar la denúncia que correspongui davant de l'òrgan judicial que correspongui".