L'incendi de Madrid obliga a desallotjar dues localitats i ascendeixen a 35.000 els evacuats

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 25 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi de la serra oest obliga a desallotjar Cadalso de los Vidrios i Rozas de Puerto Real fent que els evacuats siguin ja 35.000 i els confinats 20.000, ha anunciat el delegat del Govern central a Madrid, Franscisco Martín, des de Cenicientos, on ha estat instal·lat el Lloc de Comandament Avançat (PMA).
També ha avançat que "és molt probable que en les properes hores, com a conseqüència de l'evolució del front o de qualsevol dels dos flancs, s'hagin d'emetre noves indicacions".
Martín ha descrit el moment com "extremadament complex" després que la Vall del Tietar hagi patit "una evolució molt intensa de l'incendi i fruit d'això a Àvila s'acaba de decretar l'evacuació d'una població d'unes 30.000 persones en set municipis".
Això també afecta en una part a la Comunitat i ha motivat l'enviament d'una alerta per a l'evacuació de dos municipis madrilenys addicionals, Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios. Sumen 5.000 persones evacuades més a la regió.
Encara sense xifres tancades, el delegat ha indicat que en la Comunitat de Madrid es podria estar parlant d'al voltant de 20.000 hectàrees que en aquests moments estarien afectades per l'incendi. "La prioritat absoluta és salvar vides", ha insistit.
Francisco Martín ha demanat romandre "extremadament atents perquè la previsió dels vents és que al llarg de les properes hores canviï la component i hi hagi ratxes amb una intensitat important". El delegat ha insistit en la seva petició de "prudència, responsabilitat i estar absolutament atents a les indicacions dels serveis d'emergència i també que se segueixin amb total continuïtat les indicacions que emetin des dels serveis oficials de les diferents administracions".
"És el moment de la responsabilitat, de seguir treballant junts, com l'estem fent", ha manifestat, després d'agrair el treball de tots els servidors públics, tant del Govern d'Espanya com de les comunitats autònomes de Madrid i Castella Lleó.
SENSE FERITS DE RELLEVÀNCIA
La responsabilitat ciutadana s'ha traduït en que l'incendi que assola la serra oest madrilenya no hagi generat "cap ferit" de consideració. Un parell de bombers van haver de ser atesos ahir per cops de calor i cremades lleus.
"Confio, desitgem, anem a fer tot el possible perquè les finestres es puguin anar obrint per anar controlant aquest foc en les properes hores i en els propers es permeti acabar amb ell i acabar amb aquest malson però fins llavors hem de seguir entrenant la precaució, la prudència i els servidors públics seguiran jugant-se la vida", ha remarcat Martín.