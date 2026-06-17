L'incendi de l'IRTA-CReSA a Cerdanyola (Barcelona) no ha afectat la zona de biocontenció

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El director general del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), Josep Usall, ha explicat que l'incendi d'aquest dimecres al centre de recerca no ha afectat la zona de biocontenció, que està en "perfectes condicions" i els danys han quedat reduïts a la part d'oficines i alguns laboratoris.
En unes declaracions als mitjans, al costat de la sotsinspectora dels Bombers de la Generalitat, Montse Díaz, ha dit que el foc no ha afectat cap animal i ha enviat un missatge de "tranquil·litat".
Per la seva banda, Díaz ha explicat que l'incendi encara està actiu i que començaran a fer les maniobres per a l'extinció completa, després d'haver-lo controlat.
L'incendi s'ha originat a l'exterior i ha entrat a l'interior de l'edifici per la virulència de les flames i a través de les finestres que estaven obertes, afectant la zona d'oficines i "parcialment" alguns laboratoris, sobretot per l'efecte del fum.
El foc continua actiu en una de les naus adjacents que contenia palla i s'ha cremat per complet, i els Bombers apunten que l'incendi es podria haver originat en uns matolls de l'exterior del complex.