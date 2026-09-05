L'incendi forestal de Tordera (Barcelona) ha afectat unes 1,8 hectàrees

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
L'incendi forestal d'aquest dissabte a Tordera (Barcelona) ha afectat unes 1,8 hectàrees segons dades provisionals d'Agents Rurals, informen via X.
S'ha declarat al matí, els Bombers de la Generalitat l'han donat per controlat a les 12.42 i Protecció Civil ha aixecat el confinament que es va declarar a les urbanitzacions de Can-Camps i Roca-Rossa.
Les flames han arribat als patis exteriors de diverses cases, però no han arribat a afectar les edificacions, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una dona, lleu per inhalar fum.