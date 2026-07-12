L'incendi forestal de Los Gallardos queda estabilitzat i es permet tornar a 1.000 desallotjats

Francisco J. Olmo - Europa Press
TURRE (ALMERIA), 12 (EUROPA PRESS)
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat aquest diumenge al matí que el dispositiu andalús contra incendis forestals, l'Infoca, ha donat per estabilitzat el foc de Los Gallardos (Almeria) declarat dijous passat i pel qual han mort almenys dotze persones, així com que s'autoritza el retorn de les 1.000 persones que romanien desallotjades per aquest succés pel qual unes 1.600 van haver d'abandonar les seves llars. D'elles, unes 600 van poder ja tornar als seus habitatges des d'aquest passat dissabte a la nit.
"Bones notícies. Després de dies molt durs, el Pla Infoca dona per estabilitzat el #IFLosGallardos", ha escrit el president andalús en el seu compte a la xarxa social 'X', en un missatge publicat sobre les 11.05 hores.
Moreno s'ha desplaçat a més aquest diumenge al lloc de comandament avançat instal·lat a Turre (Almeria), des d'on ha atès als mitjans i ha detallat la informació referent a l'estabilització d'aquest incendi, pas previ al fet que es pugui donar per controlat i, posteriorment, per extingit.
El president ha concretat que l'estabilització de l'incendi significa que aquest ha quedat "perimetrat i acotat, sense perill de flames", i ha valorat que "les condicions meteorològiques de la nit --amb més d'un 90 per cent d'humitat i amb el vent que "va amainar de manera notable"-- han estat summament positives", la qual cosa, "sumat a l'esforç col·lectiu de tots els efectius" desplegats, ha possibilitat aquesta "bona notícia".
UNES 7.000 HECTÀREES CREMADES
Moreno ha precisat que el "balanç inicial" d'aquest incendi deixa unes "7.000 hectàrees cremades" en "un perímetre de més de 40 quilòmetres", i ha indicat que, amb l'estabilització d'aquest incendi, es passa a una fase de "desescalada" en la qual la situació operativa de l'emergència es rebaixa a nivell 1, de manera que la Unitat Militar d'Emergència (UME) que s'havia mobilitzat en ascendir a nivell 2 podrà a partir d'ara retirar-se del lloc.
El dirigent andalús ha detallat que ara es mantindrà un dispositiu conformat per "entorn d'uns 90 efectius de l'Infoca i mitjans aeris de vigilància", i ha confirmat que "s'autoritza el retorn de les 1.000 persones que romanien desallotjades", si bé aquesta tornada a casa es realitzarà "de manera escalonada" perquè es dugui a terme "amb totes les garanties i precaucions", segons ha puntualitzat.
El president ha volgut felicitar "a tots els efectius que han participat" en el dispositiu per aquest incendi contra el qual, segons ha subratllat, s'ha posat "tota la carn en el rostidor" per "començar a estabilitzar-ho", i ha destacat que s'ha arribat a mobilitzar a "32 mitjans aeris simultàniament sobre el terreny", així com a "entorn de 500 efectius de diferent naturalesa a través del Pla Infoca, de la UME" o del Consorci de Bombers d'Almeria.
"QUEDA UN ESTIU COMPLICAT"
D'altra banda, el president de la Junta ha avisat que d'aquest incendi caldrà "treure conclusions", així com ha de servir per "traslladar als ciutadans" que encara s'està "a mitjan juliol", la qual cosa significa que "queda mig" mes, més "tot agost, setembre i octubre" com a mesos especialment perillosos per a la declaració d'incendis forestals, per la qual cosa "queda un estiu complicat a Andalusia i a Espanya" en general.
Això implica que "hem d'estar tots molt atents", tant "les institucions" com "tots els representants, els que tenen responsabilitats en l'àmbit de les emergències, els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat", i també "els veïns", que "són fonamentals" para, per exemple, "alertar quan hi ha fum, quan veuen actituds sospitoses d'algú" que pot ser un piròman, i també per atendre les "instruccions" que de vegades se'ls donen des de les autoritats.
En aquest punt, Moreno ha volgut emfatitzar que les instruccions que des de les autoritats es donen als ciutadans "no són recomanacions", sinó que "són ordres" que cal complir per "vetllar per la seguretat" de les pròpies persones, que, si no les compleixen, poden "posar en risc les seves vides i també la vida dels equips d'emergència que moltes vegades han d'anar a rescatar-los", ha abundat el president.
Ha cridat a més l'atenció sobre que, de mitjana, es registren a Andalusia "15 conats diaris" d'incendis forestals, de manera que "la majoria" dels focs que s'originen "s'aconsegueixen apagar en l'inici, que és quan és més fàcil abordar-los, però hi ha uns altres que no s'aconsegueixen abordar perquè les condicions meteorològiques són clarament adverses, especialment el vent i l'orografia, que condicionen molt com atacar un incendi", segons ha posat en relleu Juanma Moreno, que ha recordat a més que "molts" dels incendis són "causats per la mà de l'home de manera directa o indirecta, per negligències".
EL "PRINCIPI DE LA FI" D'UN INCENDI "TERRORÍFIC"
Moreno ha celebrat que l'estabilització d'aquest "terrorífic incendi" suposa "el principi de la fi" del mateix, i ha subratllat que aquest foc "ha batut rècords quant a velocitat" de propagació de les flames, fins al punt que ha estat "un dels incendis més ràpids" que s'ha viscut a Andalusia i "probablement a Espanya".
Després d'això, ha considerat que cal prendre's "molt de debò les circumstàncies" que porta "el canvi climàtic", que "ha generat circumstàncies cada vegada més complexes, amb incendis que mai s'havien vist, molts d'ells inabordables", segons ha destacat.