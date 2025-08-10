L'incendi forestal a Alins (Lleida), estabilitzat després d'afectar uns 8.000 m2

LLEIDA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
L'incendi que es va declarar aquest dissabte en una zona boscosa de difícil accés a Alins (Lleida) i que va quedar estabilitzat a la nit afecta uns 8.000 metres quadrats, segons les xifres provisionals dels Agents Rurals.
A primera hora de la tarda d'aquest diumenge, els Bombers de la Generalitat treballen amb eines manuals en el flanc esquerre de l'incendi, informen via X.
Al voltant de les 14.00, els bombers treballen amb nou vehicles terrestres i dos helicòpters.
El foc, que està per sobre del barranc de Boixedó, es pot deure a un raig segons els alertants, que van avisar a les 19.03.
Aquest dissabte, al vespre, els mitjans aeris es van anar retirant de la zona després d'estabilitzar el foc.