L'incendi forestal a Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 80 hectàrees

TARRAGONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi d'aquest diumenge a Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 80 hectàrees forestals sobre les 18.15, segons dades provisionals d'Agents Rurals de la Generalitat.
Sobre aquesta hora la temperatura ronda els 32 graus, la humitat relativa és del 30% i hi ha ràfegues de vent màximes de 28 quilòmetres per hora, informen Bombers de la Generalitat en un comunicat.
El foc es mou cap al nord-oest, i els mitjans aeris treballen en els dos flancs: l'esquerre, que es prioritza perquè avança cap a les urbanitzacions, i el dret, on hi ha focus secundaris.
CONFINAMENT
A més s'ha tallat la circulació a la carretera T-244 entre Aiguamúrcia i Querol.
A les 16.47 es va ordenar confinar els termes municipals i urbanitzacions de Bonany, Valldossera, Mas bermell i Can Llenes, a Querol; Mas Gassons, a Aiguamúrcia; la Llacuna i Torrelles de Foix.