L'incendi d'un edifici a València obliga a activar la UME a més d'efectius d'emergències

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern espanyol ha activat el desplegament de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per a l'incendi de València i que havia sol·licitat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana, han informat a Europa Press fonts del Ministeri de Defensa.

Defensa ha activat al Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III), en les instal·lacions que la UME té a la Base Militar Jaume I, a Bétera (València).

Tant el seu personal de servei com el que no hi estava, tot el material antincendis, motobombes i un dispositiu sanitari s'han posat a la disposició de l'incendi.