BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
L'incendi d'un edifici al carrer Viladordis de Manresa (Barcelona), que ja ha estat controlat, ha deixat 12 persones ferides, una d'elles en estat greu, 6 en estat menys greu i 5 en estat lleu, i ha obligat a evacuar una quarantena de veïns aquest diumenge.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press, l'avís s'ha rebut a les 14.23 hores i hi han desplaçat 6 dotacions.
En un altre apunt a 'X', el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicat que l'afectat en estat greu ha estat traslladat a l'Hospital Althaia de Manresa, així com els 6 ferits en estat menys greu, mentre que els 5 afectats lleus han estat traslladats al CUAP de Manresa.
Els bombers han inspeccionat tots els habitatges i el SEM ha mobilitzat 10 ambulàncies.
Protecció Civil ha informat que ha activat la prealerta del Procicat per aquest incendi.