L'incendi d'un camió talla l'AP-7 a Sant Cugat (Barcelona)

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

L'incendi d'un camió talla l'autopista AP-7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en direcció a Tarragona.

El camió ha començat a cremar arran d'un accident per encalç, ha quedat totalment calcinat i el foc ja estava apagat passades les 21.30 encara que els Bombers seguien treballant, han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) consultades per Europa Press.

L'accident no ha deixat ferits i el camió no transportava mercaderies perilloses, i els Bombers de la Generalitat han activat 10 dotacions per apagar el foc.

Arran de l'incendi també s'ha tallat la circulació a la B-30 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i a la C-16 a Sant Cugat del Vallès.

Aquestes dues vies se superposen amb l'AP-7 en el punt de l'accident, i s'han vist afectades pel fum de l'incendi del camió.