L'incendi d'Almeria s'estanca i dona una "perspectiva favorable" per estabilitzar-lo

Francisco J. Olmo - Europa Press
TURRE (ALMERIA), 11 (EUROPA PRESS)
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dissabte a la tarda que l'incendi forestal a Los Gallardos (Almeria) no ha avançat al llarg de la jornada i es manté estancat en les 6.600 hectàrees afectades, i per això, conforme a les condicions meteorològiques, hi ha "perspectives favorables" per donar-lo per "estabilitzat" en hores.
Així ho ha traslladat durant una compareixença davant dels mitjans en el lloc de comandament avançat de Turre després de visitar amb la resta d'autoritats el perímetre de tota la zona afectada per comprovar l'estat dels habitatges amenaçats per les flames per comprovar que "pràcticament la totalitat" d'elles "no estan afectades".
"El foc no ha avançat gens en el dia d'avui", i ha assegurat que els equips antiincendis han aprofitat la "finestra d'oportunitat" que s'ha obert durant aquest dissabte amb el cessament del vent i la pujada de l'índex d'humitat en l'ambient, la qual cosa ha afavorit l'atac de les flames.
Acompanyat del vicepresident primer i conseller de Presidència andalús, Antonio Sanz, el ministre ha explicat el reconeixement realitzat per la zona, al que s'ha unit el fet per la Guàrdia Civil sobre gairebé 250 habitatges que en la seva "pràctica totalitat" no té afectació per foc després de la revisió efectuada "una per una", la qual cosa és "una molt bona notícia".
ES MANTENEN ELS DESALLOTJAMENTS
No obstant això, de moment les autoritats mantenen els desallotjaments que afecten unes 1.400 persones que són fora de de casa, i que al llarg de la jornada han estat reallotjades en hotels, segones residències o cases particulars per tancar els albergs provisionals que es van articular en una primera fase.
"Tot aquest cost l'assumirà el Govern d'Espanya", ha dit, en considerar que les despeses en manutenció poden suposar un cost "molt alt" per als petits ajuntaments de la zona, i ha traslladat "tot l'ànim" i "tota la força" als desplaçats, als qui ha desitjat que puguin tornar "al més aviat possible" a casa una vegada hi hagi "totes les garanties".
El ministre ha detallat que la Junta d'Andalusia ha permès "durant un temps molt concret" i "amb mesures de seguretat" que alguns veïns poguessin anar acompanyats a casa per "recollir alguns estris", com medicines i documents d'identificació, si bé ha deixat clar que "en aquest moment no poden tornar a les seves cases encara amb caràcter definitiu".
"ENCARA HI HA FOCUS ACTIUS"
De cara a la nit, Bolaños ha explicat que es preveu una climatologia "favorable", la qual cosa convida a pensar "amb tota la cautela" que durant el matí de diumenge es puguin donar canvis en l'estat de l'incendi, que manté una situació operativa 2.
"Encara hi ha focus que estan actius. Estem treballant en tot aquest perímetre per després poder anar sufocant el foc", i ha agraït en nom del seu govern el treball que "tots aquests servidors públics estan fent" sobre el terreny, ja que "alguns estan veritablement esgotats".
Per al ministre, és en moments com aquest quan "cal posar en valor el públic" i la "xarxa de seguretat" que brinden els serveis d'emergències, Protecció Civil i tots els involucrats en la lluita contra els incendis com aquest, l'origen del qual encara està sota investigació, ha especificat.
Bolaños ha recordat que el Govern d'Espanya ha desplaçat un total de 562 efectius, entre els quals Guàrdia Civil, la Brif del Ministeri per a la Transició Ecològica, Protecció Civil i la UME. Tot ells romandran sobre el terreny "el temps que sigui necessari" perquè "al més aviat possible puguem estabilitzar aquest incendi, controlar-lo i després extingir-lo".