L'incendi de Chandrexa de Queixa (Ourense) avança fins a les 700 hectàrees

El foc de Monteseiro, a Fonsagrada, ja està estabilitzat
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El foc de Chandrexa de Queixa (Ourense), actiu a la parròquia de Requeixo des de les 15.51 de la tarda de divendres, continua avançant sense control i ja calcina 700 hectàrees, segons les últimes estimacions ofertes per la Consellería do Medio Rural.
D'altra banda, l'incendi, que crema 120 hectàrees a la parròquia de Monteseiro, a Fonsagrada (Lugo), s'ha estabilitzat aquest dissabte al matí.
Fonts de la Xunta traslladen que, en principi, en el foc de Chandrexa no hi ha cap risc per a habitatges pròxims, ja que es tracta d'una zona de serra.
Per extingir-lo, s'han mobilitzat, fins al moment, vuit tècnics, 22 agents, 32 brigades, divuit motobombes, set pales, dues unitats tècniques de suport, nou helicòpters i vuit avions.
Fins ara, l'incendi forestal més gran de l'any havia estat el de Vilardevós després d'arrasar 587 hectàrees des que es va declarar el cap de setmana passat, 1 d'agost, fins a la seva extinció aquest divendres a les 12.24.
D'altra banda, des de les 13.18 continua actiu a Begonte, parròquia de Baamonde, un incendi del qual encara es desconeix la dimensió.
En les últimes hores, s'han extingit diversos focs: a Vilalba (Lugo), parròquia de Lanzós, de tres hectàrees; un conat a Pontevedra, parròquia de Verducido, de 0,13 hectàrees, i un altre en Parada de Sil (Ourense), lloc de Leiravella, de 0,06 hectàrees. A més, a Sarreaus (Ourense) està controlat un de 0,93 hectàrees.
ESTABILITZAT L'INCENDI A MONTESEIRO, FONSAGRADA
A més, des de les 12.45 de dissabte està estabilitzat l'incendi forestal de la parròquia de Monteseiro, al municipi de Lugo de Fonsagrada, que es va iniciar a les 15.30 de dimarts i que, segons les últimes estimacions, afecta al voltant de 120 hectàrees. Hi han intervingut sis tècnics, 48 agents, 65 brigades, 69 motobombes, tres pales, set helicòpters i vuit avions.
En aquesta localitat, aquesta setmana es va produir un altre incendi, a la parròquia de Cereixido, originat dimecres a les 13.07 i extingit a les 19.20 de divendres. Va tenir una dimensió final de 30 hectàrees, 25 d'arbrat i cinc restants de muntanya rasa.
Així mateix, estan controlats els incendis de Camariñas (la Corunya), parròquia de Xaviña (50 hectàrees); Ponteceso (la Corunya), i parròquia de Corme Aldea (60 hectàrees); Ponteceso (la Corunya), parròquia de Brantuas (200 hectàrees).