Publicat 14/06/2026 18:39

L'incendi a Cervià de les Garrigues (Lleida) obliga a confinar els veïns de la Partida la Devesa

Imatge de l'incendi a Cervià de les Garrigues
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 juny (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta als mòbils de la zona de la Partida la Devesa, a Cervià de les Garrigues (Lleida), en què ordena als veïns confinar-se per l'incendi de vegetació.

Demana tancar portes finestres i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas d'emergència, informa via X.

Els Bombers de la Generalitat hi treballen des de les 14.47 i els Mossos d'Esquadra han tallat les carreteres LP-7032 de L'Albi a Cervià i LV-7031 de Cervià a Borges (Lleida).

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