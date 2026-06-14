L'incendi a Cervià de les Garrigues (Lleida) afecta unes 33 hectàrees

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 14 juny (EUROPA PRESS) -
L'incendi declarat aquest diumenge per la tarda a Cervià de les Garrigues (Lleida) afecta unes 33 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
Protecció Civil de la Generalitat ha enviat una alerta als mòbils de la zona de la Partida la Devesa en què ordena als veïns confinar-se per l'incendi de vegetació.
Demana tancar portes finestres i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas d'emergència.
8 EVACUATS
Poc abans s'havia evacuat ja a 8 veïns de les seves cases per precaució a la zona on treballen els Bombers de la Generalitat, que hi treballen de les 14.45 aproximadament.
Els Mossos d'Esquadra han tallat les carreteres LP-7032 de L'Albi a Cervià i LV-7031 de Cervià a Borges (Lleida).