L'incendi de Carme (Barcelona) obliga a confinar 5 municipis i urbanitzacions

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi a Carme (Barcelona) d'aquest dilluns a la tarda ha obligat a confinar 5 municipis i urbanitzacions a petició de Protecció Civil: la zona sud-oest de la Pobla de Claramunt, la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i Capellades (oest).
Segons informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press, el confinament afecta unes 4.300 persones, a les quals es demana que tanquin portes i finestres i no surtin al carrer.
Aquest incendi es produeix de manera simultània amb dos més a Sentmenat, on hi ha 66 dotacions sobre el terreny, i a Artesa de Segre (Lleida), amb 27 dotacions activades.