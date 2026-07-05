L'incendi de la Bisbal (Girona) segueix estabilitzat però els Bombers preveuen un dia "complicat"

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap d'intervenció de Bombers de la Generalitat, Joan Rovira, ha explicat que l'incendi iniciat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona), que ha cremat més de 2.000 hectàrees, segueix en fase d'estabilització aquest diumenge, però ha expressat preocupació per un dia que preveu "complicat", especialment en el flanc dret, que limita amb l'espai natural de les Gavarres
En declaracions als mitjans aquest diumenge, ha assegurat que durant la nit les condicions meteorològiques han estat "relativament beneficioses" per a les tasques d'extinció i que seguiran treballant durant tota la jornada.
Ha apuntat que els preocupa la presència de focus secundaris que dificulten fixar un perímetre de manera clara, la qual cosa genera un perímetre "molt irregular" i ha advertit que aquest diumenge les temperatures seran molt elevades i hi haurà presència del vent de marinada, que pot empènyer el flanc dret.
Ha detallat que durant la nit s'han centrat els esforços en el flanc dret per evitar la reproducció del foc o un salt que pogués endinsar el foc en els Gavarres i, respecte al flanc esquerre, els treballs han continuat per sufocar la reproducció que es va produir aquest dissabte a la tarda i espera que, al llarg del dia, es pugui consolidar l'estabilització d'aquesta zona.
Sobre els efectius de Bombers en el terreny ha dit que aquest diumenge el nombre d'unitats treballant és el mateix, però durant el dia s'aniran reduint per "reequilibrar la capacitat de resposta" en altres punts de Catalunya.
HABITATGES AFECTATS
Sobre els habitatges afectats pel foc ha assenyalat que hi ha 8 cases que han estat afectades per complet i altres 8 amb una afectació parcial, a més d'algunes indústries que s'han vist afectades en l'exterior i altres incidències com alguns vehicles cremats.
Per això, ha concretat que el Grup d'Estructures Col·lapsades (Grec) de Bombers farà aquest diumenge una valoració de l'estat en què es troben cadascuna d'aquestes edificacions disseminades per diverses zones de l'incendi.
CONFINAMENTS
Sobre els confinaments en els municipis de la zona afectats ha explicat que encara s'han de visitar i observar zones afectades i, a partir d'aquí, les autoritats comunicaran la decisió, per la qual cosa ha cridat a evitar el "turisme d'incendi" i ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
Ha afegit que aquest diumenge tenen la voluntat de "intentar normalitzar al màxim" que els afectats pel foc puguin tornar a les seves cases.