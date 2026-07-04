L'incendi de la Bisbal (Girona) arrasa 2.200 hectàrees i la prioritat encara és el flanc dret

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi declarat divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) suma aquest dissabte per la tarda 2.200 hectàrees de superfície cremada real i la prioritat encara és estabilitzar el flanc dret, que pot empitjorar a causa del vent de marinada.
En declaracions en el centre de comandament de l'incendi, el cap del cos dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha insistit que el confinament "és la manera má segura" de tenir els veïns de les zones afectades.
EL FLANC DRET
"Estem en les hores crítiques de l'incendi", ha declarat sobre les 17.45, i ha reiterat que el flanc dret és prioritari.
"Estem relativament bé, en el sentit que fins ara ho estem aguantant, i això són bones notícies però ens queda molta feina per fer, encara ens queden 3 ó 4 hores de patiment, d'anar seguint", ha afegit.
"Estem encara amb un perímetre que encara segueix actiu, que no està estabilitzat" i amb el vent de marinada afectant, ha explicat Borrell, així que fins a les 20 ó 21 seran moments difícils.
L'inspector en cap d'Agents Rurals, Antoni Mur, ha insistit en no accedir a cap punt del massís de les Gavarres: "Esperem que es respecti".