L'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) s'intensifica pel vent i entra a les Gavarres

BOMBERS DE LA GENERALITAT
GIRONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat estan "atacant" amb 64 dotacions l'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona), que s'ha intensificat pel vent de tramuntana i el flanc dret ha entrat al massís de les Gavarres, la qual cosa ha obligat a confinar la urbanització de Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro, els veïns de la qual ja s'estan desallotjant.
Ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García, en unes declaracions als mitjans aquest divendres, en les quals ha afirmat que una de les preocupacions és que 2 incendis més a la zona (Bescanó i Vilavent) escalin amb la mateixa intensitat, per la qual cosa ha explicat que també s'està atacant aquests focus.
En relació amb els infants confinats a la casa de colònies Pou del Glaç, el cap de l'operatiu ha assegurat que es troben bé i que el millor lloc on poden ser és allà, amb les finestres tancades per evitar que hi entri fum, i ha afegit que, quan sigui segur, se'ls evacuarà.
García ha explicat que una de les preocupacions que tenen és que, quan finalitzi la tramuntana, l'entrada de la marinada pugui afectar un dels flancs de l'incendi.
"Tenim tots els condicionants perquè els incendis entrin fora la capacitat d'extinció. L'objectiu dels Bombers és ofegar-los, fer-los tan prims com sigui possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. Que estigui fora de la capacitat d'extinció no vol dir que no hi hagi resposta", ha explicat.