L'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) afecta unes 250 hectàrees

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'incendi d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) ha afectat unes 250 hectàrees segons dades provisionals dels Agents Rurals, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avanç del foc obliga a confinar 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal.
La principal hipòtesi amb la qual treballen sobre la causa és un treball mecànic en una carretera.