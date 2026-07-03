Publicat 03/07/2026 15:19

L'incendi de la Bisbal d'Empordà (Girona) afecta unes 250 hectàrees

Imatge aèria de l'incendi
BOMBERS

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) ha afectat unes 250 hectàrees segons dades provisionals dels Agents Rurals, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.

L'avanç del foc obliga a confinar 12 localitats: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, s'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro, a més de la Bisbal.

La principal hipòtesi amb la qual treballen sobre la causa és un treball mecànic en una carretera.

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