L'incendi amb núvol tòxic a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) obliga a tallar la C-31

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

L'incendi amb núvol tòxic d'aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha obligat a tallar la C-31, a més del confinament en aquest municipi i a Cubelles, el nucli de Roquetes a Sant Pere de Ribes (Barcelona), Cunit i Calafell (Tarragona).

Passades les 9.30 està tallada la carretera i hi ha punts d'informació en aquesta via a Calafell (quilòmetre 138,5), Cunit (146) i Cubelles (148), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) via X.

També hi ha punts d'informació a la carretera C-32 al Vendrell.